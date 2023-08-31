Каждый шестой россиянин работает для удовольствия

Большинство (65%) опрошенных россиян работают ради денег, и только каждый шестой – для удовольствия, следует из данных опроса приложения «Шерри» и агентства Online Market Intelligence.

Каждый пятый респондент не смог определиться, для чего же ходит на работу. И столько же опрошенных тратят на основную работу больше 40 часов в неделю, примерно каждый пятый (23%) – до 20 часов, еще треть – 36-40 часов. Большинство живут только на доходы от основной работы, но 85% из них задумываются о подработке. Только 5% респондентов против поисков второй работы, а каждый десятый не знает, хочет ли работать где-то еще, приводит данные агентство «Прайм».

При этом треть имеет дополнительный источник заработка. На вторую работу 78% опрошенных тратят менее 20 часов в неделю, примерно 10% – по 20-30 часов. И только 4% респондентов уделяют подработке больше 40 часов в неделю.

Исследование проведено с участием более 1500 респондентов.

В июне индекс востребованности подработки среди работающих россиян вырос до максимума за последние восемь лет. В то же время гражданам приходится снижать зарплатные амбиции на фоне рекордно низкой безработицы.

Москва, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»