В России начался осенний призыв граждан на военную службу

Сегодня в России начинается осенний призыв граждан на военную службу. В соответствии с указом президента РФ для прохождения военной службы планируется собрать 130 тысяч человек.

Как уточнили в министерстве обороны РФ, осенний призыв будет проходить во всех субъектах РФ. При этом, в соответствии с законодательством призыв не будет проводится в 24 муниципальных образованиях 5 регионов – это Забайкальский, Камчатский и Хабаровский край, Республика Саха (Якутия), а также Чукотский автономный округ, что обусловлено, прежде всего, физико-географическими условиями этих территорий.

Предстоящая призывная кампания никак не связана с проведением специальной военной операции на Украине. Мероприятия призыва будут проводиться в плановом порядке, в сроки, установленные законодательством Российской Федерации, – подчеркнули в минобороны.

«Все призывники будут направлены для прохождения военной службы в пункты постоянной дислокации соединений и воинских частей Вооруженных Сил Российской Федерации и других воинских формирований на территории Российской Федерации, – пояснил ранее на брифинге заместитель начальника ГОМУ Генерального штаба контр-адмирал Владимир Цимлянский. – В пункты дислокации подразделений Вооруженных Сил Российской Федерации в новых регионах РФ (Донецкая и Луганская народные республики, Херсонская и Запорожская области), или для участия там в выполнении задач специальной военной операции, военнослужащие проходящие военную службу по призыву, направляться не будут».

Большинство призывников будут направлены в учебные соединения и воинские части, где в срок до пяти месяцев освоят современную военную технику и получат военно-учетную специальность. По окончании обучения в соответствии с полученными навыками они будут направлены в войска.

Остальные призывники получат назначения на воинские должности в соответствии с уровнем образования, профессиональными навыками, состоянием здоровья и морально-психологическими качествами.

Военнослужащие по призыву, выслужившие установленные сроки военной службы, будут своевременно уволены и направлены к местам проживания.

В минобороны заверяют, что во всех военных комиссариатах созданы необходимые запасы медицинского имущества, медикаментов и оборудования. На склады завезено продовольствие и вещевое имущество.

«Перед отправкой к местам прохождения службы призывники будут переодеты в повседневную форму одежды: для ВМФ – черного цвета, для ВКС и ВДВ – синего, для СВ и остальных родов войск – защитного цвета. Военнослужащим, направляемым в Вооруженные Силы, будут выдаваться банковские и персональные электронные карты, а также несессер», – отметили в оборонном ведомстве.

Напомним, призыву подлежат граждане от 18 до 27 лет.

Согласно принятому нынешним летом закону, с 1 октября в России также увеличен штраф за неявку в военкомат по повестке без уважительной причины. В частности, штраф за неявку в военкомат вырастет с 500 рублей – 3 тысяч рублей до 10 тысяч – 30 тысяч рублей.

Москва, Светлана Антонова

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