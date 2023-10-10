Каждый третий россиянин в 2024 году намерен сменить работу

Каждый шестой опрошенный житель России недоволен своей работой, а каждый третий планирует перейти на другое место в 2024 году, следует из данных исследования образовательной платформы Clevers. Чаще других недовольны своей работой аграрии, строители и работники добывающей отрасли.

Большинство опрошенных заявили, что в целом довольны работой. Дизайнеры, специалисты IT-сектора и сферы образования, финансисты и медики чаще других говорили, что их все устраивает. Но 28% опрошенных женщин и 39% опрошенных мужчин оказались недовольны нынешним местом труда.

«Доля тех, кому совсем не нравится то, чем он занимается, оказалась весьма заметна – это каждый шестой. Каждый третий россиянин в 2024 году намерен сменить работу, а четверть – освоить новую профессию», – цитирует исследование РИА Новости.

Работники добывающей и строительной отрасли, сельского хозяйства чаще других жаловались на условия труда. Большинство респондентов, намеренных сменить работу, недовольны зарплатой, отсутствием перспектив роста и отношениями с руководством. Решивших уйти в другую профессию подтолкнули низкие зарплаты, карьерный потолок и желание попробовать что-то новое.

Опрошенные готовы потратиться на свое образование, чтобы улучшить условия труда. 47% согласны вложить в смену деятельности 100-130 тыс. рублей в год, 29% – до 100 тыс., 18% – 300-500 тыс., только 6% готовы переступить порог в полмиллиона.

Весной только 26% россиян были довольны своей зарплатой, 71% уверен, что им должны платить больше. В 2022 году доля довольных заработком была больше на 4 п.п.

Москва, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»