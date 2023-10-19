Большинство россиян планирует встречать Новый год дома, а все каникулы есть и спать под телевизор

Большинство (58%) опрошенных россиян планируют встречать Новый год дома. В планах у половины (49%) провести праздники за столом или перед телевизором, отоспаться, следует из данных опроса сервиса электронных платежей «ЮMoney».

Встречать Новый год в путешествии планируют около 15% опрошенных, за городом или на даче – 8%, в гостях – 7%. Около 5% намерены новогоднюю ночь провести на городских площадках, а остальные пока ничего не планировали.

При этом, 18% респондентов планируют встречать Новый год в одиночестве, 5% – с котом или собакой. Большинство (58%) соберется за столом с семьей, 15% – с друзьями. Около 4% пока не знают, в чьей компании провести праздничную ночь.

С планами на новогодние каникулы определилось больше россиян. Порядка 49% опрошенных главными развлечениями назвали еду, сон и телевизор. Почти треть (31%) планируют встречаться с друзьями и родственниками. Более 40% намерены веселиться в людных местах: 7% пойдут на новогодние ярмарки, катки и горки, 12% – в театры, кинотеатры и торговые центры. 13% опрошенных выбрали баню или аквапарк, приводят данные «Известия».

Минтруд России сообщил, что новогодние каникулы в 2024 году продлятся с 1 по 8 января. Выходные начнутся уже в субботу 30 декабря 2023 года.

Москва, Наталья Рязанова

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