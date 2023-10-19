Комитет Госдумы одобрил повышение МРОТ до 19,2 тысячи рублей в 2024 году

Комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов рекомендовал принять в первом чтении законопроект об индексации МРОТ в 2024 году. Минимальную оплату с января предложено повысить до 19 242 рублей в месяц, передает ТАСС.

Законопроект предусматривает повышение МРОТ на 18,5%. На 2023 год минимальная оплата установлена на уровне 16 242 рубля.

Президент РФ Владимир Путин в начале 2023 году рекомендовал повысить МРОТ на 2024 год на дополнительные 10%. Правительство подтвердило, что общая индексация составит 18,5% и будет выше уровня инфляции. Это является частью плана по повышению благосостояния россиян.

Москва, Наталья Рязанова

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