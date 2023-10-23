За два года доля россиян, которым не хватает зарплаты, выросла до 45%

Опрос платформы онлайн-рекрутинга hh.ru показал, что 45% жителям России не хватает зарплаты для удовлетворения основных потребностей. Еще 36% респондентов признались, что зарплата едва покрывает основные нужды. Два года назад тех, кому заработной платы не хватало и с трудом хватало, было 25% и 39% соответственно.

Каждый пятый (20%) опрошенный отметил, что зарплата на основном месте работы позволяет покупать им все необходимое, приводит РБК результаты опроса. В 2021 году таких было 36%.

Недовольные зарплатой респонденты сообщили, сколько денег им не хватает, чтобы покрыть основные нужды. Большинство (56%) оценило сумму в более 20 тыс. рублей, 23% – до 20 тыс. рублей, а 21% – в 15 тыс. рублей.

Проживающие в Москве респонденты (26%) чаще других говорили о том, что им хватает зарплаты. Также большое число тех, кто оценивает зарплату как достаточную, отмечено в Томской области (24%), Татарстане и Приморском крае (по 23%).

Опрос проводился со 2 по 13 октября 2023 года среди 4934 российских работников и соискателей.

Ранее сентябрьский опрос сервиса SuperJob показал, что россиянам нужен доход около 200 тысяч рублей в месяц, чтобы ощущать себя счастливыми. Полгода назад респонденты говорили о меньшей сумме, которая им нужна для счастья, – 195 тысяч рублей. Таким образом, с марта показатель вырос на 2,5%.

Москва, Наталья Петрова

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