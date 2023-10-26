В Госдуме предложили не платить маткапитал матерям старше 30 лет

В Госдуме обсуждают инициативу ограничить выплату материнского капитала за первого ребенка женщинам старше 25-30 лет. Социолог Светлана Гришаева предупредила, что дискриминация возрастных мам заставит их отказаться от рождения детей и не исправит демографическую ситуацию.

Депутаты прорабатывают изменения механизма выплат маткапитала после 2026 года. Некоторые депутаты призвали ограничить возраст получательниц выплаты за первенца. По мнению парламентариев, это будет стимулировать женщин рожать детей в более молодом возрасте.

Гришаева предупредила, что подобная инициатива приведет к дискриминации возрастных мам, которым станет еще сложнее решиться на рождение ребенка. Социолог подчеркнула, что во всем мире женщины стали позже рожать детей, поскольку стремятся получить образование и добиться финансовой независимости.

«И у раннего, и у позднего материнства есть свои плюсы и минусы. А эта инициатива ставит женщин в неравные условия, дискриминирует более возрастных мам. Это скорее станет дополнительным демотиватором», – сказала она в беседе с агентством «Прайм».

Глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина заявила, что проект федерального бюджета на предстоящий трехлетний период не способен остановить убыль населения. В документе предусмотрено сокращение на 130 млрд рублей объема финансирования полномочий по маткапиталу. «Совершенно очевидно, что мы не планируем рост населения в ближайшие три года», – сказала депутат.

Москва, Наталья Рязанова

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