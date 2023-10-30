Украинцы массово просят Россию вернуть отобранных в ЕС детей

Десятки украинцев попросили постпредство РФ при ООН помочь им вернуть детей, отобранных службами Запада. Украинская сторона считает, что семьи разлучили из-за «проблем политического измерения», пояснил директор департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека МИД РФ Григорий Лукьянцев.

«С апреля 2023 года обратились несколько десятков украинских матерей и семей с просьбой оказать им помощь по возвращению детей. Сами обратившиеся откровенно сказали, что украинская сторона намекала им на наличие у них проблем некоего политического измерения», – сказал Лукьянцев в эфире Первого канала.

Российские специалисты пытаются помочь и тщательно разбираются с каждым случаем. Подобные обращения продолжают приходить, добавил дипломат.

Польская правозащитница Иоанна Пахвицевич рассказала, что в Европе существует отдельный бизнес на детях. Специальные службы в рамках ювенальной юстиции забирают ребенка из семьи якобы ради защиты его прав. В эту схему попали и дети украинских беженцев.

В то же время, сотрудники соцзащиты в Польше пожаловались, что все больше семей украинских беженцев перестают заботиться о своих детях. Взрослые в таких семьях увлекаются выпивкой и дебоширят.

Москва, Наталья Рязанова

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