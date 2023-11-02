Участников СВО и их детей будут зачислять в колледжи в приоритетном порядке

Участникам специальной военной операции и их детям предоставят преимущества при зачислении в колледжи и техникумы. Их будут принимать в первоочередном порядке – независимо от результатов в школьном аттестате и без договора целевого обучения. Соответствующие поправки внесла в Госдуму рабочая группа по вопросам СВО. Об этом сообщил руководитель рабочей группы, первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак в своем Telegram.

Вместе с тем, по его словам, предлагаемые изменения в законодательство не предполагают, что такие абитуриенты будут поступать вообще без конкурса. Однако при прочих равных (например, одинаковом количестве баллов) преимущество будет у тех, кто участвовал в спецоперации, и их детей, уточнил сенатор.

При этом дети военнослужащих и сотрудников силовых ведомств, погибших в ходе СВО или получивших серьезные увечья, смогут поступить в кадетские и другие военные училища вне конкурса, добавил он.

Ранее Госдума приняла закон о первоочередном приеме в школы и детсады детей участников СВО. Также депутаты одобрили законопроект о приеме участников спецоперации в вузы по отдельной квоте. Те, кто уже учится платно, смогут в приоритетном порядке перейти на бесплатное обучение. При поступлении в вузы служба по призыву будет учитываться в качестве достижения.

Москва, Наталья Петрова

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