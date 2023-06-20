Госдума рассмотрела законопроекты о приеме участников СВО в вузы, а их детей – в детсады и школы

Госдума приняла в третьем чтении закон о первоочередном приеме в школы и детсады детей участников СВО. Также депутаты одобрили во втором чтении законопроект о приеме участников спецоперации в вузы по отдельной квоте, сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.

Согласно первому документу, детям военнослужащих и граждан, пребывавших в добровольческих формированиях, погибших (умерших) при выполнении задач в период проведения СВО либо позднее, но вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) или заболевания, предоставляются во внеочередном порядке места в государственных и муниципальных общеобразовательных и дошкольных образовательных организациях по месту жительства их семей, а также в летних оздоровительных лагерях. Эта норма касается усыновленных детей, или находящихся под опекой или попечительством в семье, включая приемную либо патронатную.

Второй законопроект предусматривает внесение поправок в закон «Об образовании», согласно которым участники СВО смогут поступать на бюджетные места в вузы в рамках отдельной квоты по результатам вступительных испытаний. Те, кто уже учится платно, смогут в приоритетном порядке перейти на бесплатное обучение.

В соответствии с тем же документом, детей медицинских работников, погибших от COVID-19 при исполнении трудовых обязанностей, предлагается зачислять в вузы на программы медицинского и фармацевтического образования по отдельной квоте, без вступительных испытаний.

Также законопроектом предлагается учитывать при поступлении в вузы службу по призыву в качестве достижения.

Москва, Андрей Дорофеев

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