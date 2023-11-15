Еще 40 россиян из сектора Газа отправят в Москву 16 ноября

Число эвакуированных из сектора Газа россиян увеличилось еще на 40 человек. Всех осмотрели медики и допустили к перелету в Москву, запланированному на 16 ноября, сообщили в МЧС России.

«Сегодня еще 40 граждан РФ и члены их семей пересекли пункт пропуска «Рафах». Была оказана первичная медицинская помощь, оформлены документы», – рассказал руководитель пресс-службы МЧС РФ Роман Охотенко.

Специалисты Минздрава РФ осмотрели всех эвакуированных. В третью группу также вошли 16 детей и беременная женщина. Все граждане в стабильном состоянии и смогут перенести перелет в Москву.

«Все они осмотрены специалистами Федерального центра медицины катастроф Минздрава РФ и федеральных медицинских организаций министерства. Все 40 человек допущены к перелету в Москву. Состояние их оценивается как удовлетворительное», – пояснил помощник главы Минздрава Алексей Кузнецов «Интерфаксу».

Вывоз третьей группы эвакуированных россиян из Каира в Москву запланирован на 16 ноября.

Утром 15 ноября спецборт МЧС доставил в Домодедово вторую группу россиян, эвакуированных из сектора Газа. На борту находились 98 покинувших анклав граждан и сопровождающие их медики.

Москва, Наталья Рязанова

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