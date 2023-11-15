МИД надеется забрать россиян из Газы в ближайшие дни

МИД РФ согласовал эвакуацию половины находящихся в секторе Газа россиян. Планируется вывести их из анклава в ближайшие дни, заявил посол РФ в Израиле Анатолий Викторов.

«Мы согласовали со всеми заинтересованными сторонами выход около половины находящихся сейчас на территории сектора Газа российских граждан. Надеемся, что в ближайшие дни все мероприятия мы завершим. Сегодня уже выходит четвёртая группа, около 100 человек», – рассказал дипломат в интервью телеканалу «Россия 24».

Эвакуация граждан РФ стала возможна благодаря усилиям многих российских министерств и ведомств и дипломатам других стран: Израиля, Египта, Палестины, Катара. Но обстановка вокруг анклава усложняется, и это может поставить под угрозу вывод россиян.

«Обстановка усложняется, мы это видим. В последние дни там не было больших инцидентов, тем не менее возможно обострение ситуации. Под угрозой – проход граждан России и других стран через КПП. Мы сильно обеспокоены в этой связи и постоянно об этом говорим нашим израильским партнёрам», – пояснил посол.

Прибывшие в Москву по эвакуации граждане РФ и члены их семей рассказали, что в секторе Газа нет ни одного безопасного места. В южных районах, куда жители переселяются под давлением израильских властей, совсем не безопасно. Видео с их рассказами опубликовано в телеграм-канале представительства РФ в Палестине.

Вывоз третьей группы эвакуированных россиян запланирован на 16 ноября. Пока вышедшие из сектора Газа люди находятся в Каире в сопровождении врачей и психологов МЧС России.

Москва, Наталья Рязанова

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