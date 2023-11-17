Песков допустил цензуру в условиях военного времени

Цензура должна существовать в военное время, требующее жестких мер от власти, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он не смог пояснить, где проходит грань дозволенного, но призвал задуматься любителей «огульно порассуждать».

«Сейчас время очень жесткое, военное, которое требует жестких мер от власти. Считаю, что в военное время должна быть определенная цензура и должны быть определенные правила, которые были бы неприемлемы в обычное время, но сейчас они должны являться обязательным атрибутом», – сказал Песков в интервью студенческому каналу «МГИМО 360».

Интервью опубликовано в группе канала во «ВКонтакте».

Представитель Кремля не смог сказать, как проходит черта между критикой СВО и дискредитацией ВС РФ. Но призвал задуматься о своих словах любителей порассуждать.

«Я не могу ответить на этот вопрос. И поэтому я всем тем, кто, не понимая сути дела, хочет огульно порассуждать и побросать слова критики в сторону нашей армии, я бы посоветовал десять раз подумать», – добавил Песков.

В конце лета Дмитрий Песков заявил, что западные СМИ живут в состоянии абсолютной военной цензуры. Англосаксонские издания являются законодателями мировой информации, но сами получают методички от спецслужб.

Москва, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»