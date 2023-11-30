В Госдуме работают над исключением абортов из услуг частных клиник

Вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова заявила, что законодатели работают над исключением абортов из коммерческих медицинских учреждений.

«На законодательном уровне сейчас ведется работа над выведением услуг абортов из частных клиник», – цитирует парламентария РИА «Новости».

По словам Кузнецовой, соответствующие инициативы уже принимаются на уровне регионов, важно поддержать эти решения.

Ранее сегодня бывший уполномоченный РФ по правам ребенка, отвечая на вопрос, будет ли представлен законопроект об ограничении абортов в Госдуму, заявила, что в нижней палате российского парламента прорабатываются «соответствующие инициативы в защиту наших семей, в защиту наших детей». «Те темы, которые сегодня активно разрабатываются в регионах, должны стать предметом и федеральным решений, прорабатываются на федеральном уровне», – добавила Кузнецова.

Она напомнила, что 2024 год объявлен президентом России Годом семьи. Это значит, что «семейные ценности, защита наших детей, защита наших семей станет приоритетом», – отметила Кузнецова.

Ранее сегодня заксобрание Нижегородской области единогласно приняло в первом чтении региональный законопроект о мерах профилактики абортов. В документе прописывается понятие «склонение к абортам» и вводится административное наказание за него. Аналогичные законы ранее приняли в Мордовии, Калининградской и Тверской областях.

Также нижегородские депутаты единогласно приняли решение направить в Госдуму предложение губернатора Глеба Никитина о запрете проводить операции по искусственному прерыванию беременности в частных клиниках.

Ранее сообщалось, что в Курской области и Крыму частные клиники добровольно отказались от оказания услуг по прерыванию беременности.

Ранее российские эксперты выразили мнение, что ограничение на проведение абортов не поможет улучшить демографию в стране, но может стать причиной принятия женщинами решения прибегнуть к подпольным операциям по прерыванию беременности. Об этом сообщало РБК.

«Наша страна имеет собственный крайне негативный опыт запрета абортов, результатом которого стало обращение женщин для искусственного прерывания беременности в немедицинские учреждения – «подпольные абортарии», а также использование различных вмешательств в домашних условиях», – отметил президент Российской ассоциации репродукции человека, доктор медицинских наук Владислав Корсак в комментарии изданию. Специалист обратил внимание на то, что криминальные аборты в течение многих десятилетий были причиной высокой смертности и бесплодия среди молодых женщин.

Москва, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube