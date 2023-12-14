Путин призвал действовать аккуратно при регулировании абортов

Президент РФ Владимир Путин призвал аккуратно действовать при регулировании абортов. Вопросы сохранения беременности нужно решать через воспитание, работу в сфере здравоохранения и поддержку семей с детьми.

Вопрос о возможном запрете абортов в России подняли во время программы «Итоги года с Владимиром Путиным». Президент РФ напомнил, что прерывание беременности официально не запрещено. По его мнению, полный запрет может привести к негативным последствиям.

«Государство заинтересовано в решении демографической проблемы за счет того, чтобы женщины сохраняли ребенка. Но права и свободы женщин должны соблюдаться. Здесь нужно действовать аккуратно», – сказал Путин.

Он призвал решать проблему рождаемости и сохранения беременности в трех плоскостях. Чаще обращаться к традиционным ценностям и воспитывать детей в этом русле, в том числе, прививая понятие большой семьи.

«Нужно обратить внимание на женские консультации, приводить их в порядок. Думать, как и в каком темпе приводить в порядок родильные отделения региональных больниц. И третья плоскость: дальше работать по поддержке семей с детьми за счет ипотеки, субсидий и всего», – перечислил президент.

Председатель Совфеда РФ Валентина Матвиенко заверила, что в России не будет полного запрета абортов. Но парламентарии будут добиваться того, чтобы процедура проводилась только по медицинским показаниям или в случае насилия над женщиной.

Москва, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»

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