Путин призвал действовать аккуратно при регулировании абортов

Президент РФ Владимир Путин призвал аккуратно действовать при регулировании абортов. Вопросы сохранения беременности нужно решать через воспитание, работу в сфере здравоохранения и поддержку семей с детьми.
Вопрос о возможном запрете абортов в России подняли во время программы «Итоги года с Владимиром Путиным». Президент РФ напомнил, что прерывание беременности официально не запрещено. По его мнению, полный запрет может привести к негативным последствиям.
«Государство заинтересовано в решении демографической проблемы за счет того, чтобы женщины сохраняли ребенка. Но права и свободы женщин должны соблюдаться. Здесь нужно действовать аккуратно», – сказал Путин.
Он призвал решать проблему рождаемости и сохранения беременности в трех плоскостях. Чаще обращаться к традиционным ценностям и воспитывать детей в этом русле, в том числе, прививая понятие большой семьи.
«Нужно обратить внимание на женские консультации, приводить их в порядок. Думать, как и в каком темпе приводить в порядок родильные отделения региональных больниц. И третья плоскость: дальше работать по поддержке семей с детьми за счет ипотеки, субсидий и всего», – перечислил президент.
Председатель Совфеда РФ Валентина Матвиенко заверила, что в России не будет полного запрета абортов. Но парламентарии будут добиваться того, чтобы процедура проводилась только по медицинским показаниям или в случае насилия над женщиной.
Москва, Наталья Рязанова
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