Матвиенко пообещала, что в России не запретят аборты

Власти России не пойдут по пути полного запрета абортов, заверила председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко. По ее мнению, эта процедура должна проводиться только по медицинским показаниям или в случае насилия над женщиной.

«Нельзя огульно лишить женщину права выбора», – заявил спикер.

Матвиенко напомнила, что в стране уже был опыт полного запрета на аборты. Но он закончился «печальными последствиями: нелегальный рынок услуг, пещерное качество, рост женской смертности».

«Мы точно по такому пути не пойдем. Я абсолютно уверена, что никакие запреты, никакая кампанейщина, никакое давление, никакая криминализация законодательства в этой сфере не могут и не смогут решить эту проблему», – приводит слова политика пресс-служба Совфеда.

Государственные и частные клиники работают по одним стандартам, поэтому форма собственности не должна влиять на решение о запрете. Но работа законодателей приведет к тому, чтобы аборты проводились в строго определенных случаях.

«Мы обязательно добьемся того, что аборты будут делаться только в случае насилия какого-то над женщинами, либо по медицинским показаниям. Мы к этому движемся, но, конечно же, эффективность этой работы надо повышать», – цитирует спикера «Интерфакс».

Вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова рассказала о работе над исключением абортов из услуг коммерческих медицинских учреждений. Подобные инициативы уже принимаются на уровне регионов, и депутаты решили поддержать эти решения на федеральном уровне.

Москва, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»

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