Омбудсмен Татьяна Мерзлякова: «Аборт – личное дело каждого»

Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова считает, что законодательный запрет на аборты в России не нужен, так как это нарушает право человека на личную жизнь.

«Прописывать запрет на аборты в Конституции не надо, это уже вмешательство в личную жизнь, это не будет никогда принято. Аборт – личное дело каждого. Если хотят это как-то узаконить, то это могут быть моральные, нравственные постулаты. Есть человек, его права, выбор женщины, с ним нельзя не считаться. Я – сторонник того, чтобы и мужчина знал, что женщина приняла такое решение об операции. Запретами никогда никто ничего не решал», – заявила Татьяна Мерзлякова в эфире ОТВ.

По мнению Мерзляковой, гораздо эффективнее было бы поддерживать беременных женщин материально, чтобы они могли позволить себе оставить ребенка.

Напомним, ранее вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова рассказала о работе над исключением абортов из услуг коммерческих медицинских учреждений. Подобные инициативы уже принимаются на уровне некоторых регионов, и депутаты решили поддержать эти решения на федеральном уровне.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube