В Госдуме выступили против запрета абортов в частных клиниках

Думский комитет по охране здоровья счел необходимым сохранение права выбора врача и медицинской организации для искусственного прерывания беременности. Письмо с анализом позиций Минздрава, Росздравнадзора и общественных организаций по вопросу запрета абортов в частных клиниках направлено спикеру нижней палаты парламента Вячеславу Володину, пишут «Ведомости».

Парламентарии разделяют позицию, что рассмотрение инициатив по ограничениям и запрету легальных абортов, в том числе в частных медучреждениях, требует «тщательной проработки и взвешенной оценки во избежание рисков криминальных вмешательств, создающих угрозу жизни и здоровью женщин», сказано в письме.

Члены комитета также высказались за продолжение развития механизма доабортного консультирования и выступили за усиление контроля за работой частных клиник. Согласно данным Минздрава, которые приводятся в документе, в прошлом году доля женщин, отказавшихся от прерывания беременности, среди тех, кто прошел доабортное консультирование, составила почти 23%, что позволило сохранить 47 598 беременностей.

Помимо этого депутаты рекомендуют формировать положительные репродуктивные установки у женщин и информировать их о мерах господдержки.

В конце ноября вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова рассказала о работе над исключением абортов из услуг коммерческих медицинских учреждений. Соответствующие инициативы уже принимаются на уровне регионов, и депутаты решили поддержать эти решения на федеральном уровне.

В свою очередь председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заверила, что российские власти не пойдут по пути полного запрета абортов. По ее мнению, эта процедура должна проводиться только по медицинским показаниям или в случае насилия над женщиной.

Президент РФ Владимир Путин в программе «Итоги года» 14 декабря призвал аккуратно действовать при регулировании абортов. Полный запрет может привести к негативным последствиям, полагает он. Президент отметил, что вопросы сохранения беременности нужно решать через воспитание, работу в сфере здравоохранения и поддержку семей с детьми.

Вместе с тем, 13 декабря законопроект о запрете абортов в частных клиниках был внесен на рассмотрение Госдумы Заксобранием Нижегородской области.

Москва, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»

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