Новогодние траты россиян обновили рекорд – ВЦИОМ

Опрошенные россияне планируют потратить на празднование Нового года в среднем 54 067 рублей. Это исторический рекорд и в полтора раза превышает праздничные траты в конце 2022 года, следует из данных ВЦИОМ.

В прошлом декабре респонденты планировали потратить на праздничный стол, подарки и досуг 37 668 рублей, а в нынешнем – на 16 399 рублей больше. Опрошенные намерены потратить на подарки 21 846 рублей (15 184 рублей в 2022 году), на застолье – 11 754 рубля (8 106 рублей), на развлечения – 20 467 рублей (14 377 рублей).

Больше других готовы потратить на празднование респонденты 18-24 лет: 72 648 рублей. Респонденты в возрасте 60+ планируют вложить в праздничное настроение 30 451 рубль, а 49% из опрошенных в этой группе не намерены тратиться на новогодний досуг.

Опрос проведен 8 декабря методом телефонного интервью среди 1600 россиян старше 18 лет. Предельная погрешность не превышает 2,5%.

Порядка 82% опрошенных россиян планируют дарить подарки на Новый год, и каждый пятый готовит подарок для себя. Средняя сумма на эти цели выросла почти на 14% по сравнению с 2022 годом: с 12,5 тыс. рублей до 14,3 тыс. рублей.

Москва, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»

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