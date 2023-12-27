Оливье и селедка под шубой названы самыми надоевшими новогодними блюдами

Салат оливье одновременно возглавил рейтинг любимых россиянами новогодних блюд и стал антилидером среди надоевших на праздничном столе. Традиционная для застолья селедка под шубой оказалась на второй строчке рейтинга блюд, которые опрошенным россиянам надоело готовить.

Чаще других респонденты называли оливье в списке блюд, которые им надоело есть (16%) и готовить (14%) на Новый год. В топ-5 надоевших вошли селедка под шубой (7% устали есть, 12% – готовить), крабовый салат (13% устали есть), холодец (10% устали готовить), запеченная с картошкой курица (6% устали есть).

Треть (34%) опрошенных заявила, что им в радость есть все новогодние блюда. Самыми любимыми признаны оливье (26%), селедка под шубой (19%), бутерброды с красной икрой (15%) и красной рыбой (8%), холодец (8%), приводят данные «Известия».

Опрос провели «Одноклассники» и Lady Mail.ru (проект VK) среди более семи тысяч пользователей по всей стране.

«Новый День» подсчитал стоимость традиционного новогоднего застолья в 2023 году с учетом приготовления оливье, селедки под шубой, легких салатов, закусок, горячего, фруктов и некрепкого алкоголя. Праздничный стол в среднем обойдется в 4500 рублей или на 7% дороже прошлогоднего.

Москва, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»

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