Министерство обороны раскрыло данные о мобилизованных россиянах

Мобилизованный в России – это работающий мужчина со средним и средним специальным образованием в возрасте 35 лет. Об этом сообщает РБК со ссылкой на материалы Минобороны России «Армия в цифрах – 2023»

Высшее образование имеют 7% мобилизованных. У 30% есть среднее профессиональное, еще у 63% – среднее образование. При этом подавляющее большинство (96,4%) прошли срочную службу в армии.

Более половины (57%) мобилизованных женаты и имеют детей (56,3%). У 31% призванных на службу – один ребенок, у 25% – двое, у 0,3% – трое детей.

Постоянное место работы на момент начала частичной мобилизации было у 89% мобилизованных, у 40% из них стаж более десяти лет.

По данным Минобороны, всего в рамках частичной мобилизации в России были призваны 302 503 человека из 1 430 муниципальных образований. Из них более 33 тысяч прибыли в военкоматы, не дожидаясь получения повестки.

Напомним, президент России Владимир Путина в ходе пресс-конференции и «прямой линии» 14 декабря заявил, что в настоящее время вторая волна мобилизации не нужна. По его словам, к концу этого года в войска будет набрано достаточно добровольцев – порядка 500 тысяч россиян.

Москва, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»

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