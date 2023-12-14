Путин рассказал о перспективах второй волны мобилизации

В настоящее время нет необходимости во второй волне мобилизации. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, отвечая на соответствующий вопрос в ходе пресс-конференции и «прямой линии». По словам главы государства, к концу 2023 года в войска будет набрано достаточно добровольцев – порядка 500 тысяч россиян.

Путин обратил внимание, что в рамках частичной мобилизации в армию было призвано 300 тысяч мужчин. При этом президент отметил, что по этому поводу было «много иронии, всяких смешков на этот счет, прилепили им название «мобики», но мобилизованные воюют за интересы России с оружием в руках очень достойно. «Отлично воюют ребята, просто отлично. 14 героев Российской Федерации, я уж не говорю про другие медали и ордена», – пояснил глава государства, уточнив, что в настоящее время 244 тысячи мобилизованных находятся напрямую в зоне специальной военной операции.

В то же время Путин отметил, что к концу 2023 года контрактников-добровольцев первоначально планировалось набрать 412 тысяч. По его словам, по данным на вчерашний день, в войска было набрано 486 тысяч контрактников, а к концу года это число вырастет до полумиллиона россиян.

В этих условиях, как сказал глава государства, на сегодняшний день никакой необходимости в проведении мобилизации нет. «Зачем нам мобилизация? На сегодняшний день никакой необходимости в этом нет», – заявил президент РФ.

По его словам, мир наступит только тогда, когда Россия добьется целей специальной военной операции. «Мир будет тогда, когда мы достигнем своих целей. Теперь вернемся к этим целям – они не меняются» – подчеркнул Путин, напомнив, что речь идет «о денацификации, о демилитаризации Украины и о ее нейтральном статусе».

Москва, Светлана Антонова

© 2023, РИА «Новый День»

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