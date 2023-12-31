Владивосток, Благовещенск и Магадан отменили новогодние салюты в связи с трагедией в Белгороде

Власти Владивостока, Благовещенска и Магадана отменили новогодние фейерверки в знак соболезнования белгородцам. Мэр Благовещенска Олег Имамеев пообещал, что праздничный салют состоится, но чуть позже – в честь победы в «битве за Россию».

Мэр Владивостока Константин Шестаков сообщил об отмене фейерверков в ночь наступления Нового года в связи с трагедией в Белгороде в своем телеграм-канале. «Во Владивостоке вечером отменены праздничные фейерверки. Мы скорбим вместе со всей страной», – написал он.

Олег Имамеев назвал неуместным праздничный салют на фоне событий в Белгороде. Он призвал амурчан поддержать его решение.

«Друзья, мы приняли решение отменить запланированный на вечер праздничный салют. Думаю, сегодня он будет неуместен. Отметьте наступление Нового года со своими родными и близкими. Погуляйте по улицам нашего замечательного города. А праздничные салюты в Благовещенске ещё обязательно будут, в том числе и салют Победы в честь нашей победы в этой битве за Россию», – говорится в телеграм-канале мэра Благовещенска.

Мэр Магадана Юрий Гришан принял аналогичное решение, о чем объявил в своем блоге.

«Считаю неуместным проводить новогодние мероприятия в полночь на Театральной площади. Думаю, меня должны поддержать и те, кто планировал запускать собственные салюты», – говорится в сообщении.

Мэрия Москвы отказалась от новогодних фейерверков второй год подряд и не внесла их в план праздничных мероприятий.

Владивосток, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»

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