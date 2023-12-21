Москва отказалась от новогодних салютов

Мэрия Москвы отказалась от новогодних фейерверков второй год подряд. Об этом свидетельствует ответ профильного столичного департамента в ответ на запрос журналистов, опубликованный в телеграм-каналах.

«Планом основных мероприятий встречи Нового 2024 года и празднования Рождества Христова проведение фейерверочных показов в Москве не предусмотрено», – говорится в документе, который подписан заместителем руководителя департамента региональной безопасности и противодействия коррупции города Москвы Кириллом Малышкиным.

Стоит отметить, что аналогическое решение принято в целом ряде российских регионов в связи террористической угрозой со стороны киевского режима.

Москва, Елена Володина

© 2023, РИА «Новый День»

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