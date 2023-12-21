российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 21 декабря 2023, 17:47 мск

Новости Москва

Новости, Кратко, Популярное

Москва отказалась от новогодних салютов

Мэрия Москвы отказалась от новогодних фейерверков второй год подряд. Об этом свидетельствует ответ профильного столичного департамента в ответ на запрос журналистов, опубликованный в телеграм-каналах.

«Планом основных мероприятий встречи Нового 2024 года и празднования Рождества Христова проведение фейерверочных показов в Москве не предусмотрено», – говорится в документе, который подписан заместителем руководителя департамента региональной безопасности и противодействия коррупции города Москвы Кириллом Малышкиным.

Стоит отметить, что аналогическое решение принято в целом ряде российских регионов в связи террористической угрозой со стороны киевского режима.

Москва, Елена Володина

© 2023, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Метки / Правительство Москвы

Москвичам грозят проблемы со «Скорой помощью» – депутат Госдумы / «Какой-то сюр абсолютно»: в Генпрокуратуру направлен запрос о законности застройки московского района Крылатское / Мэр Москвы отчитался о выполнении плана по набору контрактников в армию / Госдума разрешила властям Москвы эксперимент с тарифами на тепло / «Большой денежный фонтан с эксклюзивным доступом…» Депутат Мосгордумы оценила проект столичного бюджета / В Москве открывается «горячая линия» по вопросам отопления жилья / Мэр Москвы утвердил состав столичного правительства / Угроза социальной напряженности: Госдума изменила систему оплаты за отопление в Москве

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Общество, Россия, Правительство Москвы,