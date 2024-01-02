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Вторник, 2 января 2024, 16:43 мск

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Bloomberg сообщило, насколько увеличилось состояние российских миллиардеров

Агентство Bloomberg опубликовало «Индекс миллиардеров» (Bloomberg Billionaires Index), согласно которому состояние богатейших россиян за 2023 год увеличилось на $50,012 млрд, – сообщают СМИ.

Из опубликованного «Индекса миллиардеров», следует что в 2023 году основатель «Лукойла» Вагит Алекперов разбогател на $9,29 млрд, его состояние выросло до $24,7 млрд. Состояние сооснователя компаний «Еврохим» и СУЭК Андрея Мельниченко увеличилось на $5,67 млрд, до $17,2 млрд. При этом у председателя совета директоров НЛМК Владимира Лисина состояние составило $23,9 млрд, он заработал $4,08 млрд. в 2023 году.

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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