В МВД Приднестровья сообщили почти о 200 тысячах беженцев из Украины

С 24 февраля 2022 года, когда началась специальная военная операция России на Украине, в Приднестровье въехали свыше 185 200 иностранных граждан, из них зарегистрировались в ПМР – почти 172 500. Об этом говорится в сообщении пресс-центра министерства внутренних дел ПМР об актуальных данных о беженцах из Украины на 4 января 2024 года.

«В настоящий момент: в пункте временного проживания «Солнечный» находятся 45 постояльцев, из них детей – 8. В общеобразовательных учреждениях ПМР обучаются 416 несовершеннолетних, детские сады посещают 207 малышей из Украины», – уточнили в МВД ПМР.

Тирасполь, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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