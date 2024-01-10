СМИ: Почти половина французской молодежи не знают дату Великой революции

Почти половина французской молодежи не может назвать дату Великой Французской революции. Французы забыли свою историю, – пишет в среду, 10 января, издание The European Conservative.

В материале издания говорится, что «французские политики часто в своих выступлениях апеллируют к историческим событиям, упоминают ценности Просвещения и Республики. Однако, как показал опрос, проведенный среди французской молодежи 16-24 лет, они мало понимают, о чем идет речь. Почти половина – 46% опрошенных не смогли назвать даты Французской революции, хотя она имеет важнейшее идеологическое значение для Франции: современное французское общество построено на ней. Когда в их стране была запрещена смертная казнь, не знают 77% французов. Хотя СМИ постоянно говорят про Вторую мировую войну, 37% опрошенных не смогли сказать, когда Гитлер пришел к власти и что такое «окончательное решение еврейского вопроса».

«Во французских школах давно жертвуют изучением истории и грамматики. Но ирония состоит в том, что в итоге размывается и идеологический фундамент, на котором была выстроена Французская республика. Так что скоро Французская революция, заложившая основу современной Франции, будет значить для французов не больше, чем правление какого-нибудь средневекового короля», – отмечается The European Conservative.

Париж, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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