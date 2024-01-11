Россия вошла в тройку стран-лидеров по скачиванию пиратского контента

Россия заняла третье место в мире по скачиванию пиратского контента. Об этом сообщает издание TorrentFreak.

В 2023 году во всем мире было зарегистрировано 141 млрд посещений пиратских сайтов, что на 10% больше, чем годом ранее. Чаще всего (65%) пользователи скачивают фильмы и сериалы, еще четверть приходится на ресурсы с аниме. Каждый десятый вход на пиратский сайт производился с целью посмотреть записи трансляций спортивных мероприятий.

Лидерами по потреблению пиратского контента являются США и Индия, в этих странах 11% от общего посещения сайтов приходится на пиратские ресурсы. На третьем месте Россия, где на долю пиратов приходится 6% посещений. За РФ следует Великобритания (3%).

По словам экспертов, наблюдаются региональные различия в том, какой тип контента наиболее популярен. Частично это зависит от того, насколько легко получить доступ к легальному контенту в той или иной стране.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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