Россия вошла в тройку стран-лидеров по скачиванию пиратского контента

Россия заняла третье место в мире по скачиванию пиратского контента. Об этом сообщает издание TorrentFreak.
В 2023 году во всем мире было зарегистрировано 141 млрд посещений пиратских сайтов, что на 10% больше, чем годом ранее. Чаще всего (65%) пользователи скачивают фильмы и сериалы, еще четверть приходится на ресурсы с аниме. Каждый десятый вход на пиратский сайт производился с целью посмотреть записи трансляций спортивных мероприятий.
Лидерами по потреблению пиратского контента являются США и Индия, в этих странах 11% от общего посещения сайтов приходится на пиратские ресурсы. На третьем месте Россия, где на долю пиратов приходится 6% посещений. За РФ следует Великобритания (3%).
По словам экспертов, наблюдаются региональные различия в том, какой тип контента наиболее популярен. Частично это зависит от того, насколько легко получить доступ к легальному контенту в той или иной стране.
Москва, Зоя Осколкова
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