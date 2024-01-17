Губернатор Белгородской области рекомендовал отказаться от купаний в прорубях на Крещение

Губернатор Белгородской области в среду, 17 января, призвал население региона отказаться от купаний в прорубях на Крещение ради собственной безопасности.

Во время прямого эфира в социальной сети «ВКонтакте», отвечая на соответствующий вопрос жительницы региона, Гладков сказал: «Являются ли места для купания на Крещение массовыми? Являются ли они угрозой? Конечно, ни один человек вам с точностью не скажет: есть ли необходимость поберечь себя, своих близких, не посещая? С моей точки зрения – есть. Мне кажется, что это точно вопрос безопасности. … Думаю, священники поддержат позицию о том, что ради безопасности стоит отказаться от посещения купели на Крещение».

Белгород, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube