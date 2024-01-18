Папа Римский Франциск назвал секс даром Божьим и осудил порнографию, потому что она может приводить к зависимости, – сообщает в четверг, 18 июня, итальянское издание L'unione sarda.

Газета со ссылкой на выступление понтифика пишет: «Папа Римский назвал секс даром Божьим. Однако, он также заявил, что необходимо ценить целомудрие, чтобы выиграть битву против похоти».

«Целомудрие выходит за рамки сексуального воздержания. Это воля никогда не обладать другим. Любить – значит уважать других, стремиться к их счастью, сочувствовать их чувствам, погружаться в познание чужих тела, психологии и души, которыми нужно любоваться», – сказал Папа Франциск и добавил: «Любовь прекрасна! В христианстве нет осуждения полового инстинкта. Однако порно угрожает любви, так как является типом удовлетворения без отношений, которое может приводить к зависимости».

Рим, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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