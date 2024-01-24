В МВД рассказали, как украинские спецслужбы вовлекают россиян в шпионаж через игру

В МВД России заявили, что украинские спецслужбы вовлекают граждан РФ в разведывательную деятельность через telegram-каналы, зачастую под видом игры.

Как сообщает официальный представитель МВД Ирина Волк, ловушкой могут стать каналы, маскирующиеся под OSINT-проекты – то есть такие, в основе которых лежит концепция сбора данных из открытых источников. «Используя в таких телеграм-каналах методики «геймификации», вовлечения в игровые задания, злоумышленники, по сути, осуществляют вербовку граждан, ставя перед ними задачи разведывательного характера по сбору чувствительной информации о российском оборонном потенциале», – заявила Ирина Волк.

Таким «игровым заданием» может стать, например, поиск военной техники и или воинской части.

В МВД обращают внимание, что сбор и передача таких сведений лицам, действующим в интересах иностранной разведки, в соответствии со статьей 276 УК РФ квалифицируются как шпионаж. За него предусмотрена ответственность в виде лишения свободы от 10 до 20 лет.

Москва, Елена Владимирова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube