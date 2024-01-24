В столице Саудовской Аравия впервые в истории открывается магазин с алкоголем

В столице Саудовской Аравии, городе Эр-Рияд, открывается первый в истории магазин алкоголя, но только для иностранных дипломатов-немусульман, – сообщает в среду, 24 января, – телеканал CNBC.

В публикации, размещенной на сайте американского телеканала, говорится: «Саудовская Аравия открыла первый магазин алкоголя в дипломатическом квартале Эр-Рияда. Новость, которая не была официально подтверждена правительством Саудовской Аравии, знаменует серьезный прорыв для крайне консервативной мусульманской теократии, где алкоголь запрещен с 1952 года. Вход в заведение разрешен только дипломатам-немусульманам, авторизованным через приложение Diplo. На покупки распространяется система ежемесячных квот на каждого зарегистрированного».

Саудовский консультант, близкий к королевскому двору, в комментарии CNBC сказал: «Это первый шаг к тому, чтобы в конечном итоге открыть продажу алкоголя не мусульманам в Саудовской Аравии, в отелях и других местах. Одной из ключевых целей является решение проблемы контрабанды, из-за которой у нас всегда были сложности с дипломатами. Сотрудники иностранных диппредставительств нередко ввозят алкоголь в больших количествах, а затем занимаются его нелегальной продажей».

Эр-Рияд, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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