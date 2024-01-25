«Одноклассники» выяснили любимые праздники российских пользователей

«Одноклассники» подвели итоги активности российских пользователей в 2023 году. Люди стали чаще поздравлять друг друга в соцсети и дарить виртуальные подарки. За 12 месяцев они отправили около 35 миллиардов подарков (на 37% больше, чем в 2022 году) и поделились более 2 миллиардами открыток в личных сообщениях.

За минувший год пользователи ОК опубликовали 1,8 миллиарда комментариев и сделали 983 миллионов репостов. В сервисе «Увлечения» самой популярной темой стал Новый год – этому празднику был посвящен специальный раздел. В пятерке любимых хобби также оказались рукоделие, кулинария, отдых и туризм, красота и здоровье.

Лидером по количеству отправленных подарков в «Одноклассниках» стала Москва: жители столицы в течение года отправили друзьям почти 5 миллиардов презентов. В топ-5 регионов также вошли Новосибирск, Санкт-Петербург, Краснодар и Екатеринбург. Самым щедрым на виртуальные поздравления в ОК оказался человек, который отправил 5 миллионов подарков.

В 2023 году наибольшее количество виртуальных поздравлений пришлось на 8 Марта (666 миллионов подарков в день и за сутки до), далее следует Новый год (631 миллион), Пасха (630 миллионов), 9 Мая (560 миллионов), Рождество (506 миллионов).

Москва, Ангелина Сергеева

© 2024, РИА «Новый День»

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