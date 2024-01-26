Власти Южной Кореи просят граждан прекратить есть жареные зубочистки

С просьбой прекратить есть жареные зубочистки обратилось к гражданам правительство Южной Кореи.

Предупреждение о вреде для здоровья от министерства продовольствия призывает людей не есть палочки из крахмала, зажаренные во фритюре. Необычная пищевая мода пошла в народ благодаря вирусным роликам в ТикТоке.

Видеоклипы, показывающие, как люди едят обжаренные во фритюре крахмальные зубочистки с приправами, например, с сырным порошком, собрали тысячи лайков и репостов в социальных сетях, сообщает CNN.

«Их безопасность в качестве пищевых продуктов не была проверена, – заявило министерство продовольствия и безопасности лекарств. – Пожалуйста, не ешьте их».

Отметим, что в Южной Корее зубочистки делают из картофельного крахмала и с помощью красителя придают палочкам зеленый цвет. Предметы гиены считаются экологически чистыми и биоразлагаемыми.

Их часто используют в ресторанах Южной Кореи, в том числе для еды, чтоб не брать ничего руками.

В Южной Корее популярен жанр онлайн-видео под названием «Мукбанг», в котором часто показаны люди, которые едят чрезмерное количество еды или необычные блюда.

«Это очень хрустящее», – отмечает один из пользователей TikTok в видео, хрустя жареными зубочистками.

Сеул, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube