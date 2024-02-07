Приставы ввели 6,5 млн запретов на выезд из России для должников

Число запретов на выезд из России из-за долгов выросло до 6,5 млн. В 2023 году эта мера применялась на 41,3% чаще, чем в предыдущем году, следует из данных Федеральной службы судебных приставов.

На 1 января 2024 года у пограничников было 6,5 млн постановлений приставов о временном запрете на выезд за рубеж для россиян. Рост количества запретов в 2023 году стал рекордным за три года. Подобная мера может применяться к должнику по каждому исполнительному производству на его имя.

За январь-декабрь 2023 года судебные приставы 16,4 млн раз применили запрет на выезд к должникам. В пограничную службу ФСБ за тот же период передали почти 23 млн постановлений. Теперь эти документы бессрочные и действуют, пока гражданин не погасит долги. Доля алиментщиков среди невыездных россиян сократилась с 18,1% до 6,4% за пять лет, приводит данные РБК.

Эксперты отметили, что запрет на выезд за границу дисциплинирует должников: они чаще закрывают долги, чтобы не упустить выгодную командировку и не отменять отпуск. По данным ФССП, в прошлом году число выполненных обязательств по взысканию долгов составило 1,1 млн штук, на 89,6% больше, чем в 2022 году. Сумма взысканий по таким делам достигла 92,7 млрд рублей.

Россияне стали больше платить коллекторам по просроченным долгам. К концу 2023 года платеж достиг максимума с 2021 года – 4635 рублей.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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