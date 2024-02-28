Рекламные агентства переписывают договоры с блогерами на случай признания их иноагентами

Российские рекламные агентства вносят изменения в договоры с блогерами. Таким образом компании пытаются обезопасить себя на тот случай, если распространителя рекламы внесут в список иноагентов.

Проблемой для рекламного бизнеса станет не столько размещение роликов на ресурсах уже признанных иноагентами лиц, сколько заключение контрактов с теми, кто «находится в группе риска», пишет РБК со ссылкой на игроков рынка.

«Реестр Минюста пополняется традиционно в пятницу вечером, когда рабочий день любой бухгалтерии уже закончен, – объясняет один из собеседников. – О том, кто туда попадет, ничего заранее неизвестно, при этом никакого промежуточного срока поправки не предусматривают: остановить рекламную кампанию необходимо сразу после обновления реестра».

Рекламные агентства хотят предусмотреть окончание контракта, удаление публикаций и компенсацию в случае признания блогера иноагентом. По мнению юристов, корректировка пунктов в договорах станет единственным способом обезопасить бренды и агентства от потенциальных штрафов.

Накануне, Госдума одобрила во втором чтении запрет рекламы на ресурсах иноагентов. Как пояснил глава комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев, иноагенты, находясь за границей, за счет различных рекламных акций получают огромные финансовые возможности, которые исчисляются сотнями миллионов рублей, а потом используются для ведения антироссийской деятельности.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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