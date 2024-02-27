Госдума одобрила во втором чтении запрет рекламы на ресурсах иноагентов

Сегодня нижняя палата российского парламента приняла во втором чтении законопроект о запрете рекламы российских физических и юридических лиц на Интернет-ресурсах иностранных агентов. Документ единогласно поддержали 399 парламентариев.

Как уточнила пресс-служба Госдумы, к законопроекту поступило семь поправок, три из которых носят юридико-технический характер и были рекомендованы к принятию.

Как пояснил глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев, иноагенты, находясь за границей, за счет различных рекламных акций получают огромные финансовые возможности, которые исчисляются сотнями миллионов рублей, которые потом используются для ведения антироссийской деятельности.

«Они и так находятся на содержании у Вашингтона, Брюсселя, Лондона. Есть иноагенты, которые находятся на довольствии у украинского режима, и цель у них одна – разрушить нашу страну. Поэтому все финансовые потоки, которые идут на антироссийскую деятельность, должны быть перекрыты», – подчеркнул Пискарев, обратив внимание, что данная инициатива направлена на защиту суверенитета России.

Как предполагается, решение о запрете рекламы коснется любых Интернет-платформ – сайтов, блогов, социальных сетей. Также запрещается рекламировать в СМИ и Интернете ресурсы самих иноагентов.

Согласно официальным данным, которые приводил спикер Госдумы Вячеслав Володин, только в минувшем году более 200 российских физических и юридических лиц разместили рекламу своих товаров и услуг на информационных ресурсах иноагентов.

В окончательном чтении закон планируется принять 28 февраля.

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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