Путин поручил снизить уровень бедности с 9% до 7%

Президент РФ Владимир Путин признал, что в стране остро стоит проблема бедности. Он призвал к 2030 году довести уровень бедности с нынешних 9% до 7% и ниже.

«Проблема бедности прямо затрагивает более 9% населения страны, а среди многодетных семей уровень бедности составляет около 30%. Нужно добиться, чтобы к 2030 году уровень бедности в России стал ниже 7%, а среди многодетных семей – хотя бы 12%», – сказал Путин в ходе оглашения послания Федеральному собранию.

Президент признал сложность борьбы с бедностью из-за системного характера проблемы.

«Поэтому важно, чтобы все меры, которые мы принимаем в этой сфере, все инструменты, которые используем, были эффективными и действенными, давали ощутимый, реальный результат для людей, для наших семей», – подчеркнул Путин.

По данным Росстата, во втором квартале 2023 года за чертой бедности находились 15,7 млн человек, или 10,8% населения.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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