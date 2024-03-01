Роструд напомнил о длинных выходных на 8 марта

Россиян ждут длинные выходные в связи с празднованием Международного женского дня 8 марта. Работники с пятидневной рабочей неделей будут отдыхать с пятницы по воскресенье, напомнили в Роструде.

«8 марта – нерабочий праздничный день и приходится на пятницу. Поэтому россияне, кто трудится в режиме пятидневной рабочей недели, будут отдыхать три дня подряд. Четверг 7 марта является предпраздничным, продолжительность рабочего дня сокращается на один час», – говорится в сообщении ведомства.

Следующие долгие выходные ждут россиян в связи с празднованием 1 мая.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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