В ГД задумались над запретом гонораров для артистов и авторов-иноагентов

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин назвал недопустимым кормить представителей творческих профессий, кто допускает дискредитацию ВС РФ. Он получил просьбы от граждан запретить вознаграждение по авторским и смежным правам для иноагентов.

«Поступают предложения запретить выплачивать вознаграждение по авторским и смежным правам иноагентам: артистам, музыкантам, писателям, всем тем, кто занимается дискредитацией наших Вооружённых сил, охаивает страну, как правило, проживая за границей», – написал политик в своем телеграм-канале.

Володин назвал недопустимым кормить тех, кто поливает грязью Россию, и перечислять им деньги граждан РФ. По его словам, недавно принятый закон о запрете на размещение рекламы у иноагентов уже показал свою эффективность.

«Кто-то объявил о закрытии проекта, другие сокращают штаты редакций. Прогнозируется, что в результате вступления закона в силу иноагенты лишатся от 50 до 80% всех своих рекламных доходов. За прошлый год они составили порядка пяти миллиардов рублей», – пояснил спикер ГД.

28 февраля Госдума единогласно одобрила в третьем чтении запрет для российских граждан и компаний размещать рекламу на всех Интернет-ресурсах иностранных агентов.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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