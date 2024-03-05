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Вторник, 5 марта 2024, 10:27 мск

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В ГД задумались над запретом гонораров для артистов и авторов-иноагентов

Фото из архива официального сайта Госдумы

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин назвал недопустимым кормить представителей творческих профессий, кто допускает дискредитацию ВС РФ. Он получил просьбы от граждан запретить вознаграждение по авторским и смежным правам для иноагентов.

«Поступают предложения запретить выплачивать вознаграждение по авторским и смежным правам иноагентам: артистам, музыкантам, писателям, всем тем, кто занимается дискредитацией наших Вооружённых сил, охаивает страну, как правило, проживая за границей», – написал политик в своем телеграм-канале.

Володин назвал недопустимым кормить тех, кто поливает грязью Россию, и перечислять им деньги граждан РФ. По его словам, недавно принятый закон о запрете на размещение рекламы у иноагентов уже показал свою эффективность.

«Кто-то объявил о закрытии проекта, другие сокращают штаты редакций. Прогнозируется, что в результате вступления закона в силу иноагенты лишатся от 50 до 80% всех своих рекламных доходов. За прошлый год они составили порядка пяти миллиардов рублей», – пояснил спикер ГД.

28 февраля Госдума единогласно одобрила в третьем чтении запрет для российских граждан и компаний размещать рекламу на всех Интернет-ресурсах иностранных агентов.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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