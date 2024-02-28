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Среда, 28 февраля 2024, 13:44 мск

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Госдума запретила рекламу на Интернет-ресурсах иноагентов

Сегодня нижняя палата российского парламента единогласно приняла в третьем, окончательном чтении законопроект, который устанавливает запрет для российских граждан и компаний размещать рекламу на всех Интернет-ресурсах иностранных агентов. При этом запрет касается также рекламы таких ресурсов в целом.

Поправки внесены в несколько законов, в том числе о средствах массовой информации, согласно которым реклама ресурсов иноагентов запрещается в СМИ, как в их сообщениях, так и в информационно-телекоммуникационных сетях. При этом авторы законопроекта пояснили, что цитирование материалов иноагентов в СМИ будет считаться нарушением только в том случае, если публикация будет носить рекламный характер для увеличения аудитории таких ресурсов.

Москва, Мария Соколова

© 2024, РИА «Новый День»

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