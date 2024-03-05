Россиянки чаще хотят получить практичный или неожиданный подарок на 8 марта

Более трети (34%) опрошенных россиянок хотели бы получить практичный подарок на 8 марта. Еще 21% респондентов желали бы подарок-сюрприз, следует из данных опроса компании «Сервизория».

Самым популярным вариантом ответа стал подарок, полезный в повседневной жизни. Вторым по популярности – сюрприз. Около 15% опрошенных россиянок согласны на традиционный презент в виде букета, конфет и косметических наборов, столько же признались в желании получить что-то оригинальное. 12% опрошенных вообще не хотят подарков.

Большинство (40%) участвующих в опросе мужчин и женщин готовы потратить на подарок 1-2 тыс. рублей, еще 23% будут делать выбор в пределах тысячи рублей. 11% опрошенных выберут что-то на сумму до трех тысяч рублей, 15% – до пяти тысяч, 10% – свыше пяти тысяч. Только 1% респондентов признался, что присматривает конкретную вещь и не смотрит на цену, приводят данные «Известия».

Роструд напомнил, что россиян ждут длинные выходные в связи с празднованием Международного женского дня 8 марта. Работники с пятидневной рабочей неделей будут отдыхать с пятницы по воскресенье.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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