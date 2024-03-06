Выпускники уже в июне получат возможность пересдать один ЕГЭ

Выпускники уже в этом году смогут пересдавать ЕГЭ по одному из предметов по выбору. Об этом сообщил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

По его словам, если выпускник по каким-то причинам не согласен со своим результатом, «то он будет иметь право пересдачи одного из предметов». «Точно с июня месяца этого года такая возможность у выпускников появится», – цитирует чиновника ТАСС. По его словам, соответствующие изменения в порядок проведения ЕГЭ и расписание будут внесены «в ближайший месяц-два», передает «Интерфакс».

Музаев также заявил, что первый результат ЕГЭ будет аннулироваться при пересдаче предмета в тот же год. Таким образом, по его словам, выбирать лучший результат за экзамен возможности не будет.

Напомним, президент России Владимир Путин, выступая с ежегодным посланием Федеральному собранию, предложил разрешить школьникам пересдать один экзамен ЕГЭ до конца приемной кампании в вузы, чтобы успеть подать документы уже с учетом пересдачи.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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