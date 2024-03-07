Конфеты и нижнее белье попали в антирейтинг подарков на 8 марта

Четверть опрошенных россиянок считает сувениры самым неуместным подарком на 8 марта. В антирейтинг также попали нижнее белье, конфеты и парфюм, следует из данных исследования финтех-компании ЮMoney и ритейлера Lamoda.

На вопрос о неуместных подарках 25% опрошенных россиянок ответили, что такими могут быть сувениры, 16% – нижнее белье, носки и колготки, 10% – цветы и сладости. В этот список также попали парфюм и косметика (7%), подарочные сертификаты (7%), украшения и ювелирные изделия, сумки, обувь (3%). Некоторые считают неуместными подарками дезодоранты и наборы для депиляции, весы и абонементы в фитнес-зал.

При этом, любительниц получить в этот день духи (41%) или цветы (44%) оказалось больше, чем противниц. Еще 35% назвали отличным подарком ноутбук или смартфон.

Треть (33%) опрошенных заявили, что для 8 марта не существует неуместных подарков. И только 4% уверены, что все презенты в этот день бесполезные и странные, приводят данные «Известия».

Как сообщал «Новый День», 34% опрошенных россиянок хотели бы получить практичный подарок на 8 марта, 21% – подарок-сюрприз, 15% – букет, конфеты или косметический набор.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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