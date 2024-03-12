Школы Курска и двух районов Курской области перевели на дистант из-за обстрелов

В Курске и двух приграничных районах Курской области школьников перевели на дистанционное обучение до конца этой недели. Об этом сообщили местные власти.

«В связи с последними событиями принял решение перевести школьников на дистанционное обучение», – написал мэр Курска Игорь Куцак в своем телеграм-канале. По его словам, дети будут учиться в удаленном формате с 13 по 15 марта. В детских садах будут работать дежурные группы, добавил градоначальник. Он также отметил, что в Курске сохраняется сигнал ракетной опасности, который был объявлен сегодня.

Также с 13 марта на дистанционный формат переведены школы Глушковского района, сообщается в телеграм-канале регионального правительства. В Суджанском районе школьников перевели на дистанционное обучение с сегодняшнего дня, такой формат будет действовать до 16 марта. В детских садах обоих районов будут работать дежурные группы.

Ранее губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что за ночь в регионе сбили 11 украинских беспилотников. С 12.40 до 13.40 над Курской областью, по данным Минобороны, были уничтожены еще четыре вражеских дрона.

Старовойт также сообщил, что ВСУ несколько раз обстреляли поселок Теткино Глушковского района, один местный житель получил легкое ранение. Также неоднократно был обстрелян Суджанский район, никто не пострадал, рассказал губернатор. В селе Гуево обошлось без разрушений, а в селе Горналь повреждены жилой дом и ЛЭП, населенный пункт остался без света. Кроме того, утром попала под обстрел деревня Успеновка Кореневского района. Пострадавших и разрушений нет, уточнил Старовойт. Добавим, что Минобороны и ФСБ утром пресекли попытки прорыва украинских ДРГ на территорию Курской области.

Курск, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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