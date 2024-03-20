Гладков объявил досрочные каникулы в приграничных селах

Ученики в приграничных поселениях Белгородской области досрочно ушли на каникулы, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. Колледжи и вузы перевели на дистанционное обучение.

«До конца этой недели – среда, четверг, пятница – начнём досрочно каникулы в школах приграничных муниципалитетов плюс Белгород и Яковлевский городской округ. В колледжах и вузах – дистант без присутствия преподавателей в зданиях университетов», – говорится на странице губернатора во «ВКонтакте».

Власти региона решили временно приостановить работу спортивных секций, кружков в учреждениях культуры и дополнительного образования.

Школьники в остальных районах области уйдут на каникулы по графику, то есть до конца текущей недели продолжат ходить на занятия.

Порядка 9000 детей вывезут из Белгородской области в другие регионы из-за участившихся обстрелов. Первая группа ребят в 1,2 тыс. человек покинет домашний регион 22 марта.

Белгород, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube