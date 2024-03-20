Реестр многодетных семей запустят с 1 июля

Реестр многодетных семей в России начнет работать с 1 июля 2024 года, сообщил министр труда и социальной защиты Антон Котяков. Новый сервис должен упростить процедуры взаимодействия структур.

«С 1 июля у нас будет функционировать реестр многодетных семей по всей стране, который позволит упростить процедуру взаимодействия со всеми органами, со всеми структурами, которые предоставляют те или иные преференции многодетным семьям», – сказал министр в Госдуме.

Трансляция заседания думских комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов и комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства велась на сайте Госдумы.

Президент РФ Владимир Путин напомнил депутатам, что «самым главным является народосбережение». Этот термин включает стимулирование процессов демографии, поддержку молодых людей, молодых семей с детьми, многодетных семей.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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