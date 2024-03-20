Флаг России появится на всех учебных заведениях

Совет Федерации сегодня утвердил законопроект, который обязывает с 1 сентября 2024 года все образовательные организации – детсады, школы, колледжи, техникумы и вузы независимо от формы собственности – вывешивать на своих зданиях или устанавливать на своей территории государственный флаг России.

В документе прописано, что флаг должен будет находиться там постоянно.

Законопроект был внесен на рассмотрение парламентариев группой депутатов и сенаторов. В документе указано, что эта инициатива подготовлена в целях «укрепления неразрывности и последовательности в процессе воспитания патриотизма, традиционных духовно-нравственных ценностей и общероссийской гражданской идентичности у обучающихся».

Надо отметить, что в настоящее время требование о постоянном размещении флага РФ распространяется только на общеобразовательные школы. Для остальных образовательных организаций это право, а не обязанность.

Напомним, что Госдума одобрила законопроект во втором и третьем чтениях накануне.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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