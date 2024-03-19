российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 19 марта 2024, 14:45 мск

Новости Москва

Новости, Кратко, Популярное

Все образовательные учреждения будут обязаны вывесить флаг России

Сегодня нижняя палата российского парламента одобрила во втором и третьем чтениях законопроект, который обязывает с 1 сентября 2024 года все образовательные организации – детские сады, школы, колледжи, техникумы и вузы независимо от формы собственности – вывешивать на своих зданиях или устанавливать на своей территории государственный флаг РФ.

В документе оговаривается, что флаг должен будет находиться там постоянно.

Стоит отметить, что в настоящее время требование о постоянном размещении Государственного флага РФ распространяется только на общеобразовательные школы. Для остальных образовательных организаций это право, а не обязанность, уточняется в пояснительной записке к законопроекту.

По словам авторов документа, эта инициатива подготовлена в целях укрепления неразрывности и последовательности в процессе воспитания патриотизма, традиционных духовно-нравственных ценностей и общероссийской гражданской идентичности.

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Метки / Госдума

В Госдуме обвинили платформу «Яндекс.Музыка» в продвижении негодяев-иноагентов / ЖКХ, миграция, обнищание населения и «пятая колонна»: Зюганов озвучил вопросы к Путину / «Нас ждут победы, о которых мы даже не подозреваем» – депутат Госдумы о выборах главы государства / Глава правительства РФ отчитается перед Госдумой в начале апреля / В платежках за ЖКУ появится ещё одна графа / Госдума уточнила понятие «молодой специалист» / В Госдуме сравнили импортозамещение в России с «пиаром» Нью-Васюков / «Пятая колонна»: в Госдуме заявили, что Центробанк РФ остается под контролем ФРС США

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Дальний Восток, Крым, Москва, Северо-Запад, Челябинск, Поволжье, Сибирь, Урал, Центр России, Юг России, Общество, Политика, Россия, Госдума,