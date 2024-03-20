На улицах Орла установят модульные укрытия для защиты от обстрелов ВСУ

Из-за участившихся атак украинских дронов и сохраняющейся угрозы ракетных ударов на улицах Орла в ближайшее время установят модульные конструкции, где прохожие могли бы укрыться в случае обстрелов. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

По инициативе губернатора Андрея Клычкова модульные укрытия появятся в наиболее «проходных» точках города.

В пресс-службе отметили, что хотя Орловская область не является приграничным регионом, расстояние до ближайшего участка российско-украинской границы – меньше 150 километров.

«Мы видим, что происходит в Белгороде и Курске. Поэтому считаю необходимым создать дополнительные условия для безопасности наших жителей. Мер для защиты населения много не бывает, лучше подстраховаться», – сказал глава области.

Последний раз Орловская область подвергалась атаке украинских беспилотников 14 марта. Тогда силы ПВО уничтожили три дрона ВСУ над территорией региона.

Орел, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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